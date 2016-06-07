Корниленко: «Бердыев – самый приятный тренер»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко вспомнил о том, как выступал в составе «Рубина» под руководством Курбана Бердыева.



«Тренер, с которым было приятно работать? В Казани, с Бердыевым. Поиграть с “Барселоной” в Лиге чемпионов — дорогого стоит. Дисциплина на поле, дисциплина вне его.



Помните выигрыш сборной Беларуси в Париже у французов — 1:0? Я вышел тогда только минут на пять, осадок какой-то остался. На следующий день по прилете в Минск — звонок: незнакомый номер, не снимаю. Приходит эсэмэска: “Это Бердыев”. Моментально перезваниваю. Курбан Бекиевич поздравил и нашел нужные слова поддержки, после которых у меня выросли крылья», — сказал футболист.



Напомним, что Корниленко выступал за «Рубин» в 2010 году на правах аренды.