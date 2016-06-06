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    Юсупов: «Мы с Денисовым разные игроки»

    Полузащитник «Зенита» Артур Юсупов после вызова в национальную команду сравнил себя и травмированного Игоря Денисова.

    «Большая честь находиться здесь. Хоть вызов как снег на голову. Как узнал – сразу собрался и приехал. После травмы Игоря позвонил начальник команды, сказал: «Будь готов»!» Я ждал. Сегодня уже взяли билеты и сказали: «Приезжай». Почему вызван именно я? Об этом пока не задумывался. В шоковом, непонимающем состоянии нахожусь. Нужно немножко перестроиться на работу, насчет этого я не задумываюсь.

    Думаю, что мы разные игроки: Денисов играет глубже, а я могу и чуть выше. Не знал, что являюсь первым запасным. К сожалению, Игорь получил травму. Я ему сочувствую. Не ожидал, что так сложится, – просто отдыхал. Как позвонили – сразу собрался и приехал. Я был на игре, смотрел, в голове сразу ощущение проскочило, что могут вызвать. Но не думал, что сразу поеду.

    Это правда, что я отдыхал рядом со сборной. В том же отеле. Так получилось. Судьба. Что касается фразы о том, что ехать на Евро в моем случае – смешить людей, то это вообще шутка. Не знал, что кто-то интервью берет. После 14 дней не так просто перестроиться на работу, поэтому и сказал так», – сказал Юсупов.

    Свой первый матч на Евро-2016 сборная России проведет против Англии 11 июня в Марселе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2016 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2016, 18:53

      Шило на мыло.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 6 июня 2016, 18:08

      Не один ты на Евро будешь смешить людей, шутник. Есть еще кому смешить в этой команде. Особенно 11 июня.

      0
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      Рейтинг: +371

      ASG 6 июня 2016, 17:30

      Очень даже похожи, оба бесполезны, хотя нет. В Денисове еще была капля надежды, жесткость в нем есть.

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