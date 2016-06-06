Нойштедтер: «Мое будущее? Пришло время попробовать в жизни что-то новое»

Полузащитник «Шальке-04» и сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о своем будущем.

– Если уйдете из Бундеслиги, будете скучать по ней?

– Этого я не знаю, ведь к своим 28 я еще не играл в другой лиге! Наверное, пришло время попробовать в жизни что-то новое. У меня 180 игр в Бундеслиге, 25 в Лиге чемпионов. Мне нелегко принимать решение о своем будущем. Пока я сосредоточен на сборной, и только потом подумаю, что же все-таки делать: оставаться в Германии или увидеть что-то еще.