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    «Мордовия» проведет сборы в Саранске и Сербии

    «Мордовия», которая по итогам прошедшего сезона покинула Премьер-лигу, будет готовиться к предстоящему сезону в Саранске, а также в Сербии.

    C 6 по 17 июня команда проведет втягивающий сбор в Саранске. 18 и 19 июня игроки получат два выходных дня. На 20 июня запланировано углубленное медобследование, которое будет проходить уже в Москве.

    С 21 июня по 4 июля запланирован учебно-тренировочный сбор в Сербии. Как и прошлым летом, свой тренировочный лагерь «Мордовия» разобьет в местечке Стара-Пазова – в спортивном центре футбольного союза Сербии.

    Источник: Twitter

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    06.06.2016 13:04
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