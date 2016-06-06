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    Бузникин: «У Слуцкого в сборной очень много проблем»

    Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин считает, что не стоит ждать отличных результатов от национальной команды на предстоящем Евро-2016 из-за слишком многих проблем.

    «Конечно, кадровые проблемы налицо. У Слуцкого очень много проблем – и в организации игры в атаке, и в построении обороны, и с опорными хавбеками, и с крайними защитниками. Поэтому не стоит сильно надеяться на сборную на чемпионате Европы.

    Дзагоев и Денисов представляют собой и опыт, и мастерство, их отсутствие понижает силу команды. Поэтому сборной будет очень тяжело на турнире.

    Юсупов – это частности, тем более, что он, по сути, в отпуске. Сможет ли такой футболист помочь команде? По-моему, в опорной зоне у нас остался один человек – Денис Глушаков.

    Дмитрий Торбинский? Все же видели, как сыграл… Не его это амплуа. Роман Широков не имел игровой практики. Возможно, он не столь быстр, но у него есть прекрасное качество – найти свой момент. Как бы не складывалась игра, а свой эпизод он все равно создаст, что и доказал матч с сербами», – сказал Бузникин.

    Стартовый матч на турнире сборная России проведет против Англии 11 июня в Марселе.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2016 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +371

      ASG 6 июня 2016, 13:19

      Широкова надо в основе выпускать с англией. Он действительно может найти момент.

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