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Денисов пропустит Евро-2016

6 июня 2016, 12:26
10

Сегодня полузащитник сборной России и столичного «Динамо» Игорь Денисов, который получил травму в товарищеском матче с командой Сербии, в Париже прошел процедуру МРТ. По результатам обследования выявлено повреждение мышц бедра, размер которого исключает восстановление в ближайшие две недели. Таким образом, футболист отправится в Россию, где и будет проходить курс лечения.

«Коллектив сборной России выражает Игорю Денисову поддержку и желает здоровья. О замене в заявке сборной России будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении РФС.

Источник: РФС
Чемпионат Европы Россия Россия Динамо Денисов Игорь
Комментарии (10)
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Pro100Kid
1465205293
Здоровья Игорю!
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ruverzema29rus
1465205604
Верните Зырянова!
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1bear
1465207502
...теперь - только Глушаков (вот поржем...)
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mickey456
1465207831
Меня убивают интервью футболистов сборной России после травмы Денисова, то Широков говорит что у них состав лучше чем у Англии,то Семшов что у России больше шансов чем у Англии, такое впечатление у меня что все проблемы в сборной были от Денисова.. ну или Семшов с Широковым перепили охоты крепкой,что тоже вероятно.
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dodik_aqalarov
1465208030
))))
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A7XKOLYAN93
1465208137
Смотрел вчера матч нашей доблестной сборной, сборной как сказал мой знакомый овце.бов. Так вот. Если защиту с нападением поменять, то ничего не измениться. Одни кое как будут отбирать, а другие браковать. Здесь полностью систему надо менять. Ну вы посмотрите на них. Как будто их мамка в школу разбудила с утра и они сонные пошли играть. С метлой в руках эти ребята были бы счастливы, но обязательно при условии тех же зарплат.
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Eleksel
1465208149
Ерохина вызвали бы, да и все.
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df44
1465209524
Жаль
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Dimon013
1465216968
Очень жалко, лучший на своей позиции!
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