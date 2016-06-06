Денисов пропустит Евро-2016

Сегодня полузащитник сборной России и столичного «Динамо» Игорь Денисов, который получил травму в товарищеском матче с командой Сербии, в Париже прошел процедуру МРТ. По результатам обследования выявлено повреждение мышц бедра, размер которого исключает восстановление в ближайшие две недели. Таким образом, футболист отправится в Россию, где и будет проходить курс лечения.

«Коллектив сборной России выражает Игорю Денисову поддержку и желает здоровья. О замене в заявке сборной России будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении РФС.