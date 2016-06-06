Мутко: «У Слуцкого сейчас сложнейшая задача – найти замену Денисову»

Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил свое разочарование тем, что полузащитник сборной России Игорь Денисов пропустит Евро-2016. Напомним, что 32-летний хавбек получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче с командой Сербии (1:1).

«Слов нет, это неожиданно и обидно. Он так стремился сыграть на Евро. Сам хотел, готовился, несмотря на сложный сезон, что у него был. Конечно, это ослабит команду в средней линии. Дзагоев и он, два основных игрока! Средняя линия в футболе определяет все.

У Слуцкого сейчас сложнейшая задача – найти замену. Люди в отпуске, и не в таком состоянии, как сборная. Но замену придется искать внутри команды. Этот вопрос сейчас решается, варианты есть», – сказал Мутко.