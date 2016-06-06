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  • Мутко: «У Слуцкого сейчас сложнейшая задача – найти замену Денисову»

Мутко: «У Слуцкого сейчас сложнейшая задача – найти замену Денисову»

6 июня 2016, 11:54
13

Министр спорта РФ Виталий Мутко выразил свое разочарование тем, что полузащитник сборной России Игорь Денисов пропустит Евро-2016. Напомним, что 32-летний хавбек получил травму задней поверхности бедра в товарищеском матче с командой Сербии (1:1).

«Слов нет, это неожиданно и обидно. Он так стремился сыграть на Евро. Сам хотел, готовился, несмотря на сложный сезон, что у него был. Конечно, это ослабит команду в средней линии. Дзагоев и он, два основных игрока! Средняя линия в футболе определяет все.

У Слуцкого сейчас сложнейшая задача – найти замену. Люди в отпуске, и не в таком состоянии, как сборная. Но замену придется искать внутри команды. Этот вопрос сейчас решается, варианты есть», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Денисов Игорь Слуцкий Леонид Мутко Виталий
Комментарии (13)
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ViktorMG
1465204628
Да ладно! Глушаков вполне приемлемая замена в этой так называемой команде.
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Pro100Kid
1465204773
Замена - это значит просто другой человек, который займет место Денисова в составе. Но такого не будет,т.к форму уже никто не успеет набрать. Так что именно заменить Денисова невозможно. А вот перекроить схему и что-то придумать Слуцкому придется.
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headdevil
1465205677
Денисов дно. Его легко заменить. Глушаков тоже дно. Поэтому надо было брать хотя бы одного из пары Газинский-Тарасов.
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nemolod
1465205726
С отпуска даже наоборот,приедет в тонусе и без всяких там нагрузок (он их на пляже и на вечеринках уже успел получить) сыграет лучше остальных,если он настоящий профессионал-футболист!
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diadushka
1465207200
мудко так сказал, будто денисов вообще незаменимый! А незаменимых ФНЛщиков не бывает
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kykyi
1465208052
Да, проблема, за неделю никого не успеешь натурализовать.
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Красный Ливерпуль
1465208221
Могилевца, парень отличный сезон провел
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ljrljr0505
1465211676
отстой. Денисов отстой.
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Argon
1465212676
Травмы Дзагоева и Денисова на руку нашей сборной. Будет потом отмазка провалу
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Argon
1465212762
И так половину матча с Сербами обсуждали травму Дзагоева
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