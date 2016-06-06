Маскерано: «Барселона» не хочет отпускать меня»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано дал понять, что не собирается всеми силами пытаться уйти из каталонского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего аргентинца заинтересован «Ювентус», который предлагает игроку контракт на улучшенных условиях и привычную позицию на поле.

«Руководители «Барселоны» заявили, что мой уход из клуба не входит в их планы. Они также сообщили, что довольны моей игрой. Тяжело уходить из команды в такой ситуации, поэтому я не буду настаивать на смене клуба», – сказал Маскерано.