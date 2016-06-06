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  • Итоги Конкурса прогнозов: Percent, walrus132, baltika415, Lexa_Lexa и Kenny McCormick стали победителями майского сезона

Итоги Конкурса прогнозов: Percent, walrus132, baltika415, Lexa_Lexa и Kenny McCormick стали победителями майского сезона

6 июня 2016, 13:10
13

Завершился майский сезон Конкурса прогнозов, полный непредсказуемых результатов и ярких матчей. За этот месяц мы пережили финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, завершающие туры европейских первенств, старт Кубка Америки и последние товарищеские матчи перед Евро-2016. В этом сезоне за звание лучшего боролись почти 6 тысяч человек!

Пять сильнейших игроков первого дивизиона получают призы: победителем стал Percent с результатом в 575 тысяч очков рейтинга, которые он набрал за 862 ставки со средним коэффициентом 2,77. Он получает суперкрутые наушники Roc Sport Superslim от Monster и Криштиану Роналду. А о своей радости сможет (если захочет) рассказать в интервью «Бомбардиру».

Walrus132 занял второе место – он заработал 410 тысяч очков рейтинга. Его приз – игровая майка молодого таланта, полузащитника московского «Локомотива», победителя юношеского чемпионата Европы 2013 в составе сборной России Дмитрия Баринова.

Baltika415 выигрывает книгу бывшего пресс-атташе сборной России Ильи Казакова «Foot’больные люди» с автографом автора, а Lexa_Lexa – книгу знаменитого футбольного агента (и своего тезки) Алексея Сафонова «Футбольный агент 016» с пожеланием.

Ну и главный приз (шутка – не главный, но тот, который нам самим больше всего нравится) – музыку на стену Вконтакте – получает Kenny McCormick! Kenny уже становился победителем Конкурса прогнозов в марте и сейчас вновь демонстрирует высокий результат! Ждем ссылку на твою страницу в VK, чтобы начать собирать крутейшую футбольную музыку специально для тебя!:)

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами до 12 июня. Напишите на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Май».

А мы начинаем новый особенный сезон!

100 призовых мест в новом сезоне Конкурса прогнозов!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Работа сайта
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kotmyshka
1465203184
Мои поздравления отличным прогнозистам!
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Kenny McCormick
1465204101
Супер приз мой))
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Samov@r
1465205260
Принимал поздравления приятно было с вами бороться
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Lexa_Lexa
1465207275
Всем удачи в новом сезоне!!!
Ответить
АлёшкА91
1465209715
Молодцы ребята, поздрааляю вас!!!
Ответить
ljrljr0505
1465210090
всем искренние поздравления и удачи в будущем.
Ответить
Legioner-05
1465211598
Поздравляю ребят!)
Ответить
арейская
1465212157
Присоединяюсь к поздравлениям, молодцы! Ну а нам всем удачи в дальнейшей борьбе!
Ответить
тигрик
1465221323
поздравляю ребят. всем удачи в новом этапе
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1465238373
Молодцы, заслужили!!! З.Ы. Между прочим, если изобразить в Webdings символ "КУБОК" и сделать транслитерацию в привычном Times New Roman, то в рез-те получим... ник победителя!
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