Ширер: «Сборной Англии не удастся выиграть Евро-2016 с нынешними защитниками»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер в преддверии чемпионата Европы-2016 подверг критике игру обороны национальной команды.

«В последнее время сборная постоянно испытывает проблемы в защите. Поэтому лично у меня линия обороны вызывает большое беспокойство.

Хорошим выступлением на Евро для англичан будет считаться выход в финал. Не думаю, что с нынешними защитниками команде удастся сделать это. Если бы я сейчас выступал, то им бы не удалось меня напугать», – сказал Ширер.