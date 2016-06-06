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    Дзюба: «Времени раскачиваться уже нет»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба после ничьей в товарищеском матче с Сербией отметил, что национальная команда играет в медленном ритме.

    «Мы очень медленно играем. В те моменты, в которые мы должны быстрее проводить атаки, мы как-то очень размеренно все делаем. Пока что я надеюсь, что это связано с определенной усталостью. Одно дело – бегать и тренироваться, другое – ловить ритм. Я думаю, что уже пора это делать. Времени раскачиваться больше нет», – заявил Дзюба.

    Напомним, что первый матч группового этапа Евро-2016 сборная России проведет 11 июня против команды Англии.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.06.2016 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 июня 2016, 17:15

      про "раскачивание" это он типа Слуцкому намекает ? )))

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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 6 июня 2016, 10:46

      А он заранее устал.
      Хорошо что Кокорин вчера в него попал)

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