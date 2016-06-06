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    Газзаев: «Сборная России выглядит очень неубедительно накануне Евро-2016»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев остался недоволен качеством игры национальной команды в товарищеских матчах перед чемпионатом Европы.

    «По двум контрольным матчам сборная России выглядела очень неубедительно как по качеству игры, так и по составу. Если в обороне есть некоторая ясность, то в средней линии и в атаке нет уверенности в том, кто выйдет на этих позициях. Позиция Акинфеева не обсуждается, это высококлассный вратарь, и в этом мы сегодня убедились еще раз. В обороне все тоже более-менее ясно, а вот в середине поля и особенно в атаке непонятно, как будет строиться игра.

    Главная проблема – отсутствие стабильности состава и уверенности у игроков. Смолов и Мамаев намного ярче выступают в «Краснодаре», нежели в сборной, и это связано в первую очередь с неуверенностью. В своем клубе они действуют раскованно, свободно, у них многое получается, они дают результат, а в сборной эти игроки не уверены в том, что они являются игроками стартового состава», – сказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    06.06.2016 08:28
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Zёnя 6 июня 2016, 12:05

      "Сборная России выглядит очень неубедительно"? Ну, пожалел, конечно Валерий Георгиевич сборную. Нет, друзья мои, это уже почти дно, и дело здесь не в отдельно взятых игроках...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 июня 2016, 10:09

      Это мягко сказано!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Aiur 6 июня 2016, 09:16

      Все покажет евро, рано критиковать)

      2
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 6 июня 2016, 09:08

      Крайне неубедительно - мягко сказано.

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 6 июня 2016, 08:35

      Надо было брать игроков Ростова,вышли бы в полуфинал с бикиечем)

      1
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      ...
      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV > hodyrev 6 июня 2016, 11:03

      В Ростове легионеры рулят !!!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 июня 2016, 08:31

      А когда она выглядела убедительно????

      1
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