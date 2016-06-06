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    Кирьяков: «Хочется верить, что в матче против англичан сборная России выйдет с другим настроением»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил состояние игроков национальной команды в преддверии чемпионата Европы.

    – К сожалению, вопросов больше, чем ответов. Пока ребята явно не в оптимальном физическом состоянии. Это видно по их лицам. Тяжело дышат, движение далеко от идеала. Не отошли от нагрузок, которые были на сборе. Хочется верить, что за неделю успеют восстановиться и на матч против Англии выйдут с совсем другим настроением.

    – Что особенно тревожит?

    – Я ждал более убедительной игры в атаке и полузащите. Второй матч подряд бросается в глаза, что Шатову в центре неуютно. Теряется позиционно, по привычке чаще смещается на фланг. Из-за этого вблизи штрафной лишаемся футболиста, способного отдать острый пас. Не хватало слаженности в действиях атакующего треугольника. Иногда Смолов, Кокорин и Дзюба находились в одной точке!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2016 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 6 июня 2016, 08:57

      Мдя, с физикой просто беда. Надеюсь действительно восстановимся к началу ЕВРО. Ну и как всегда пустили через центр обороны.

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 июня 2016, 08:19

      Угу,только и остается,что верить.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2016, 07:44

      А Смолова на фланг запихали -вопреки тому как он играл в чемпионате.Потерей Денисова-я не считаю это потерей.И вообще я бы сыграл в два нападающий Смолов и Кокорин (достойно на товарищеских играх смотрится).

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