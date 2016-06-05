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    Денисов улетел со сборной в Париж

    Сборная России после матча с Сербией (1:1), который состоялся в Монако, отправилась в Париж. Там команда разместится на своей базе на время Евро-2016.

    Вместе с партнерами по сборной во французскую столицу полетел полузащитник Игорь Денисов, который сегодня получил повреждение задней поверхности бедра.

    В заявке команды на Евро-2016 его должен заменить хавбек «Зенита» Артур Юсупов. Изменение должно быть произведено завтра, после того, как состоится официальное медицинское обследования Денисова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2016 23:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 6 июня 2016, 08:54

      Не плачь, Игорь. Предпродажная подготовка началась чуть раньше.

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