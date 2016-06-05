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    Товарищеский матч. Гол Дзюбы не помог сборной России обыграть Сербию

    В заключительном перед стартом Евро-2016 товарищеском матче сборная России сыграла вничью с командой Сербии – 1:1.

    Отметим, что в данной встрече травму получил полузащитник Игорь Денисов, который рискует пропустить предстоящий чемпионат Европы.

    Товарищеский матч

    Россия – Сербия – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Дзюба, 85; 1:1 – Митрович, 88.

    Россия: Акинфеев, Смольников (Шишкин, 61), В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Комбаров, 76), Денисов (Глушаков, 51), Головин (Иванов, 59), Шатов (Широков, 75), Смолов (Мамаев, 46), Кокорин, Дзюба.

    Сербия: Стойкович, Рукавина, Иванович, Милунович, Райкович (Максимович, 83), Младенович (Тошич, 65), Миливойевич (Жделар, 90), Груйич (Коларов, 46), Тадич, Костич (Живкович, 80), Митрович (Стоилькович, 89).

    Судья: Рудди Буке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 20:52
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июня 2016, 08:38

      Есть еще надежда показать себя в играх чемпионата......удачи нашей сборной!!!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 6 июня 2016, 00:53

      Не ну вы видели? Опять забивают из под Березуцкого, а тот вместо того, чтобы опековать и душить нападаюещго, просто встал и поднял руку.....И такое каждый раз, и когда Англия забивала этот дебил тоже руку поднимал.... Инвалид футбольный, нихера делать не умеет, не головой сыграть, не защищаться, просто бревно..... Зачем Слуцкий берет таких, Варди и Кейн повеселятся....проиграем мы Англии 4:0

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 5 июня 2016, 22:53

      а может у слуцкого тактика такая ..показать англии что сборная слабая..шучу конечн....одна радость сегодня ..шведы выиграли уэльс крупно)

      0
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      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 5 июня 2016, 22:40

      Мне стыдно как болельщику сборной России за такую игру. Я даже боюсь представить что Англия сделает России

      1
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      Рейтинг: +399

      guron88 > Shamil Muhammadov 5 июня 2016, 22:47

      Англия сделает 1:0. Этого им будет вполне достаточно.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Shamil Muhammadov 5 июня 2016, 23:10

      больно будет, но не сильно- проиграют , ну 3-1 и не более того...

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 5 июня 2016, 22:29

      Вы все хотите, чтобы сборная выиграла Евро? Я умоляю, сборная России давно посредственная команда. И то что вышли на Евро - это результат. Какой выход из группы? Если выйдут со 2-го места, это потолок. Забудьте евро 2008, сборная рф это уровень швеции, шотландии и т.д. Хохлы и то сильнее нашей сборной!
      Не будет у нас футбола пока у игроков дикие зп и лимит.
      Вообщем, как в анекдоте:
      - ты за кого болеть будешь на чемпионате?
      - за Россию!
      - а потом?
      Евро 2008 сыграло злую шутку со сборной, теперь все считают, что они достойны победы! А на самом деле, лишь бы вышли на турнир, а там как повезет...

      1
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      Рейтинг: +11

      Prosto Oleg 5 июня 2016, 22:27

      Печально....но из группы не выйдем. Зато Гейропу посмотрели....что нельзя было сбор проводить в Новогорске..или бабло некуда девать? Да и состав не лучший Кудряшов, Новосельцев, Полоз, Миранчук..не помешали бы ..

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Prosto Oleg 5 июня 2016, 22:34

      Да если появится второй месси в команде, типа мордовии, и забьет за сезон 30 мячей, все равно он в сборную не поедет, пока не перейдет в ЦСКА/Зенит/Спартак и т.д.
      Зато Денисов из пердива в сборной, деревянеый Широков, который на скамейке сидит и немец, которого не позвали за хохлов играть!

      3
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      Рейтинг: +532

      Бан 5 июня 2016, 22:27

      Нормально отбегали, если учитывать, что команда только подходит к играбельной форме.
      Дзюбу надо оставлять на замену, Смолова в центр. Выпускать Самедова.
      Если Иванов и Мамаев будут также играть, как и в этот раз, то нужен Широков (хз сколько минут протянет при плотной игре).

      2
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 5 июня 2016, 22:24

      мы не выйдем из группы

      -2
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      Рейтинг: +127

      талхк 5 июня 2016, 21:59

      Че все паникуют то,я не пойму? Да,в матче с англичанами может и ничего хорошего не будет, но с уэльсом и словакией отличная игра будет,я не сомневаюсь.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > талхк 5 июня 2016, 23:21

      Комментарий удален.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > талхк 5 июня 2016, 23:22

      После Англии не оправятся

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 июня 2016, 21:50

      По мне так игра в 3 напа это абсурд... Лучше уж играть с краями, заточенными на 1 форварда и мощной полузащитой, чем так, как лебедь, рак и щука, каждый тянет на себя, а толку ноль... Хотелось бы увидеть в такой схеме, Смолов на острие, Шатов и Мамаев по краям, в центре Глушак, Иванов и Головин, ну и линия защиты... Конечно тренеру виднее, но сейчас игра с 3 форвардами это унылое зрелище...

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > ivanthebest 5 июня 2016, 22:14

      да и на замене хотя бы один нап должен быть, в других сборных по 5 и 6 напов в заявке, а у нас 3 и все в старте))

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