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Бурбас: «Нойштедтер ради сборной Украины был готов на все»

5 июня 2016, 20:07
5

Журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас рассказал о нашумевшем сюжете про футболиста сборной России Романа Нойштедтера, который был снят перед Евро-2012.

«Довольно забавно сейчас читать комментарии гражданина Нойштедтера, который еще пару лет назад порывался защищать честь Украины.

Наша история с Романом завязалась со знакомства с его отцом. Петр Нойштедтер радушно принимал дорогих ему гостей из Украины, с ностальгией вспоминал днепропетровский этап жизни, рассказывал об амбициях сына. Но уже тогда семья казахстанских эмигрантов понимала, что путь в сборную Германии своими габаритами надолго закрыл Швайнштайгер. А потому, когда о корнях Нойштедтера вспомнили в Украине, это выглядело уж очень привлекательно. Особенно перед таким мега-турниром, как Евро-2012.

Роман, тогда еще игрок Гладбаха, – это была смесь вежливости и добродушия. Ради сборной Украины и гимн читал, и гопак едва не танцевал – на все был готов. Кроме одного – лишиться паспорта ЕС. А по закону только так он мог приглашаться в сборную Украины.

В нашей федерации тогда все хотели провернуть без лишнего шума и пыли. Тот же немецкий паспорт ведь никогда не мешал играть за сборную Воронину.

Но Нойштедтера-младшего погубила неосторожность в общении со СМИ. В одном из интервью он сказал, что за Украину играть хочет, но от немецкого гражданства не откажется. Это был конец.

В Украине оценили все риски и решили, что талант Нойштедтера не настолько уж огромный, чтобы нарушать законодательство. Дело заглохло.

Кстати, удивляют заявления Романа, что из Киева на него никто не выходил. Да, прямого общения с Блохиным не было. Но знаю, что дело Нойштедтера вел Андрей Баль. Жаль только, что Роман забыл об этом светлом человеке», – приводит слова Бурбаса tribuna.com.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия Украина Нойштедтер Роман
Комментарии (5)
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Artemka69
1465148148
Роману где тепло там и Родина!!
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takca
1465151273
Ну хоть выбор человеческий.
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Старая сеньора
1465151606
как футболист ноль, как человек просто дырявый.
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1465152712
Тоже на все готовы были. Одесса, Boeng...
Ответить
Diesel133
1465231544
концовка видоса, конечно, убила))
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