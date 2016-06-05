Лебеденко: «У «Терека» есть 32-этажная база, ни у одного клуба такой нет!»

Нападающий «Терека» Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от условий, которые созданы для игроков грозненского клуба. Напомним, Лебеденко защищает цвета нынешней команды с 2012 года.

– С сентября прошлого года команда живет в Грозном на постоянной основе. Как вам обстановка?

– Мы от отеля далеко не уходим. Много людей с оружием – это да, непривычно. А вообще тут красиво, по вечерам все подсвечено.

– В резиденции Рамзана Кадырова чаще теперь бываете?

– Не сказал бы. Раза два в год. Видим главу, конечно, чаще. Он приезжает иногда на тренировки.

– Как вам его зоопарк с тиграми, львами и пантерами?

– Один раз там были на экскурсии. Впечатляет.

– Условия в «Тереке» самые солидные по сравнению с прежними клубами?

– Еще бы! У нас база 32-этажная, ни у одного клуба такой нет! (смеется) А еще, говорят, новую построят, по лучшим европейским образцам. На берегу Грозненского моря. С фонтанами и прочими делами. Но самая сумасшедшая база была у «Сатурна» в Кратове! Побывал там в прошлом году, печальное зрелище. Все постепенно рушится, сетки рваные. Вид так себе.