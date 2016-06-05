«Лацио» зовет Пеллегрини на пост главного тренера

Экс-наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини может быть назначен на пост главного тренера «Лацио».

Как сообщает источник, руководство «бьянкочелести» видит в чилийце специалиста, при котором команда сможет достичь прогресса.

Напомним, прошедший сезон римляне под руководством Симоне Индзаги завершили на восьмой строчке в таблице Серии А. Пеллегрини же смог финишировать с «Манчестер Сити» на четвертом месте в АПЛ, завоевав право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов.