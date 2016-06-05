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    Кержаков: «Никаких вариантов до решения «Зенита» рассматривать точно не буду»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, проведший вторую часть нынешнего сезона в аренде в «Цюрихе», рассказал о вариантах продолжения своей карьеры.

    «Сейчас немного отдохну, затем приступлю к индивидуальным тренировкам. Отправиться на сборы с «Зенитом»? Да, контракт еще не закончился, буду ждать звонка. С Аршавиным и Тимощуком по поводу «Кайрата» не говорили. Никаких вариантов до решения «Зенита» рассматривать точно не буду. В целом доволен тем, как прошла аренда в «Цюрихе». Главное, что была игровая практика», – сказал Кержаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.06.2016 16:26
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 6 июня 2016, 18:30

      Рассматривай Саня, здесь видимо вариантов не будет....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Amrdiap 5 июня 2016, 19:58

      А нужно бы...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 5 июня 2016, 17:37

      тут даже паспорт не поможет

      1
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