«Уфа» сделал «Эйндховену» официальное предложение по Канепелу

Агент Стейн Фрэнсис, представляющий интересы форварда «Эйндховена» Йинти Канепела, сообщил. что «Уфа» обратилась к голландскому клубу с официальным предложением о приобретении 19-летнего бельгийца.

«От «Уфы» пришло официальное предложение «Эйндховену» на предмет трансфера Канепела. Интерес к нему кроме «Уфы» также проявляют еще несколько клубов.

В настоящее время мы находимся в ожидании официального ответа от голландского клуба», – сказал Фрэнсис.

В минувшем сезоне Канепел записал в свой актив 15 голов в 31-м матче второй лиги Голландии.