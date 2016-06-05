«Зенит» сделал предложения по Муриэлю и Фернандо

«Зенит» ведет переговоры с «Сампдорией» на предмет приобретения нападающего Луиса Муриэля и хавбека Фернандо.

Генуэзский клуб хочет получить за 25-летнего колумбийца не менее 10-ти миллионов евро, в то время как сине-бело-голубые предлагают лишь семь.

Также петербуржцы готовы расстаться с 15-ю миллионами ради покупки бразильского полузащитника, которого хочет видеть в команде новый наставник «Зенита» Мирча Луческу. Напомним, что Фернандо перебрался в Геную в прошлом году из «Шахтера» за восемь миллионов евро.