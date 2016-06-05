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«Зенит» сделал предложения по Муриэлю и Фернандо

5 июня 2016, 15:56
16

«Зенит» ведет переговоры с «Сампдорией» на предмет приобретения нападающего Луиса Муриэля и хавбека Фернандо.

Генуэзский клуб хочет получить за 25-летнего колумбийца не менее 10-ти миллионов евро, в то время как сине-бело-голубые предлагают лишь семь.

Также петербуржцы готовы расстаться с 15-ю миллионами ради покупки бразильского полузащитника, которого хочет видеть в команде новый наставник «Зенита» Мирча Луческу. Напомним, что Фернандо перебрался в Геную в прошлом году из «Шахтера» за восемь миллионов евро.

Источник: Calcionews24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Сампдория Муриэль Луис Фернандо
Комментарии (16)
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vladik12
1465132028
А нужен ли Муриэль, если его спокойно не берут на Копа Америка?
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lordmrv
1465132277
начался сбор говна
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kazak1975
1465133042
Что-то статистика у Муриэля стрёмная. На хер он нужен?
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Ганнибал Лектор
1465133172
Ужас. Кошмар. Видимо, это первый шаг к воспитанию талантливой молодежи, ради которого подписывали Луческу. Тьфу, аж противно.
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Freyk
1465133465
А куда «Зенит» их всех ставить будет? В основе есть Халк, Витсель и Гарай, чье место не вызывает сомнений. Совсем недавно контракт продлил Маурисио, что показывает, что на него рассчитывают. И когда мы подойдем к Хави Гарсии, Нету, Ломбертсу и Кришито, которые в принципе тоже неплохо играют, станет понятно, что в основе мест-то нету. Ну, допустим, последние четверо уйдут насовсем, плюс уйдет кто-то из первой тройки, тогда действительно появляются два места, но при этом возникает еще и дыра в обороне: тут явно не до покупок полузащитников и нападающих.
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18JG
1465135671
На хрен не нужен ни один, ни второй! Есть свои Евсеев и Шейдаев (Долгов).
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sidul1
1465137172
все правильно,пол состава нынешнего зенита продать в китай
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hmelarj
1465137510
я не понимаю а зачем своя академия?
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порт
1465138891
Да и без них гастрабайтаров хватает.
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liit
1465141986
хорошие трансферы!
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