Болельщики «Динамо» объявили на понедельник «всединамовский» сбор

Болельщики «Динамо» намерены провести сбор в понедельник шестого июня. С помощью данного мероприятия поклонники бело-голубых хотят донести до общественности и руководства клуба требования и пожелания относительно дальнейшей судьбы команды.

«Шестого июня 2016-го года с 18:30 до 19:15 на площади у касс стадиона «Динамо» состоится сбор болельщиков «Динамо» на всединамовский народный сход. Данное мероприятие призвано обратить внимание широкой общественности на планомерное уничтожение нашего великого и славного клуба его некомпетентным руководством, которое годами делало из него посмешище и опускало все глубже на дно!

Основной целью данного мероприятия является донести до общественности и ответственных лиц следующие тезисы и требования:

1. Отстранение ЦС «Динамо» от управления ФК «Динамо».

2. Отставка старого состава совета директоров «Динамо» с последующим выбором нового с обязательным включением в новый состав минимум одного представителя от болельщиков.

3. Увольнение действующего генерального директора ФК «Динамо» с последующим формированием новой компетентной команды управленцев, включая спортивный блок.

4. Формирование комиссии по проверке финансовой деятельности клуба за последние пять лет, с включением в нее представителей от болельщиков.

5. Подготовка обращения к представителям бизнес-элиты с последующей передачей под управление одного из них футбольного клуба.

Мы прекрасно понимаем, что шансов повлиять на ситуацию довольно мало. Но и продолжать сидеть на стуле перед монитором тоже нельзя. Позорный слив команды из элиты отечественного футбола – это не предел, и уничтожение нашего любимого клуба будет продолжаться и дальше. Если не сопротивляться, то нас просто сотрут из истории!

Мы призываем всех неравнодушных к судьбе нашего клуба болельщиков прийти на данный сход и выразить свое несогласие с текущим положением вещей. Ибо только наше неравнодушное отношение может изменить судьбу нашего клуба», – говорится в заявлении на сайте болельщиков «Динамо».