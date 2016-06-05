Слуцкий: «Адаптация Гилерме с Нойштедтером проходит так, как должна проходить»

Наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, как проходит адаптация в команде натурализованных футболистов Романа Нойштедтера и Гилерме.



«Все люди разные. У нас есть и старожилы сборной, которые по своей сути люди достаточно замкнутые и не очень общительные. Они сами избегают этого общения, а не потому что кто-то их в чем-то ущемляет.



Похожая ситуация здесь у Гилерме с Нойштедтером. Понятно, что они не являются основными шутниками, так же как и не являются объектами юмора. Считаю, что как должна происходить адаптация, так она и происходит», – сказал Слуцкий.