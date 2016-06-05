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    Слуцкий: «Адаптация Гилерме с Нойштедтером проходит так, как должна проходить»

    Наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, как проходит адаптация в команде натурализованных футболистов Романа Нойштедтера и Гилерме.

    «Все люди разные. У нас есть и старожилы сборной, которые по своей сути люди достаточно замкнутые и не очень общительные. Они сами избегают этого общения, а не потому что кто-то их в чем-то ущемляет.

    Похожая ситуация здесь у Гилерме с Нойштедтером. Понятно, что они не являются основными шутниками, так же как и не являются объектами юмора. Считаю, что как должна происходить адаптация, так она и происходит», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.06.2016 11:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 5 июня 2016, 16:11

      Я верю в наших

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 5 июня 2016, 11:59

      сборная России 2 по возрасту, это мы так готовимся к 2018 году? про защитника нового не скажу, но ведь есть молодые вратари готовые к сборной надо их брать!!!хотя бы 3 вратарем для опыта. мне кажется наши будут грушой для битья

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold > Alexx22 5 июня 2016, 12:10

      Чемпионат Европы - не место для экспериментов.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Alexx22 5 июня 2016, 12:53

      Крицука 3-м вратарём, и молодого защитника(любого Брызгалова, Морозова или ещё кого).

      -1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > russkiisergei 8 июня 2016, 18:20

      Крицюк 25 лет Гилерме 30 лет. 25 лет для вратаря только начало, ЧМ 18 ему 27 лет самый пик для многих. А зачем Маринату?

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 5 июня 2016, 11:56

      Неправильно ведешь себя Слуцкий,что не выбрал игроков лучших в чемпионате из россиян! Зачем иностранцы и пенсионеры из своего клуба? Время покажет и ответит на твой выбор!

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      Рейтинг: 0

      biglake 5 июня 2016, 11:34

      что-то многовато все пишут про шутки и юмор. там что в сборной Аншлаг какой та?

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