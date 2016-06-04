Видаль может покинуть «Барселону» и вернуться в «Севилью»

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль может продолжить карьеру в «Севилье». Об этом сообщает «Estadio Deportivo». Как сообщается, из-за недостаточного количества игрового времени футболист может покинуть каталонский клуб и вернуться в стан красно-белых, цвета которых защищал с 2014 по 2015 год.

По данным Transfermarkt, стоимость Видаля составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Барселону» в Примере девять матчей, в которых заработал одну желтую карточку.