Дзагоев: «Операция прошла нормально, через семь недель я должен быть в строю»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев успешно перенес операцию и рассказал о сроках восстановления. Напомним, после матча 30-го тура РФПЛ у футболиста был диагностирован перелом плюсневой кости правой стопы.

«Моя операция прошла нормально. Врачи в Германии и в клубе заверили, что все хорошо. Чувствую себя уже лучше, только костыли надоели. Через 3 недели после операции я уже смогу заниматься на велосипеде, плавать в бассейне. Через 6 недель – потихоньку бегать. А дальше будет видно. Думаю, спустя 7 недель после операции я должен быть в строю», – сообщил Дзагоев на своем официальном сайте.

Также он пожелал удачи сборной России на чемпионате Европы.

«Игрокам сборной России я хотел бы пожелать огромной удачи и огромного здоровья. Без этого никак. Еще пожелаю веры в себя – у нас хорошая команда, нам по силам выйти из группы, пройти дальше. А болельщикам я хотел бы сказать: верьте и поддерживайте нашу сборную с первой и до последней игры. У нас огромная страна, очень много поклонников футбола. Передайте свою положительную энергию команде – неважно, будете вы болеть за сборную на стадионе или дома перед телевизором. Поверьте, каждый из игроков это чувствует, и это помогает всем нам добиваться хороших результатов».