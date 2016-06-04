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    Слуцкий: «Условному Вернблуму было бы легче адаптироваться, чем Нойштедтеру»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, как идет процесс адаптации натурализованных для национальной команды футболистов голкипера «Локомотива» Гилерме и полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

    – Довольны ли вы адаптацией в сборной Нойштедтера и Гилерме, тем, как приняла их команда?

    – Все люди разные. У нас есть старожилы сборной, которые по своей сути люди достаточно замкнутые, не очень общительные. Они сами избегают этого общения – не потому, что кто-то их ущемляет или не принимает. Похожая ситуация и здесь у Гилерме с Нойштедтером. Понятно, что они не являются основными шутниками, как не являются и основными предметами для юмора. Как адаптация должна проходить, так и проходит.

    – Похоже, Нойштедтеру адаптироваться сложнее, чем Гилерме, поскольку он, хоть и отлично говорит по-русски, никого из игроков не знал. Вообще.

    – Гилерме играет в одном клубе с Самедовым, Шишкиным. К тому же он уже вызывался в сборную и играет в чемпионате России, откуда почти все игроки команды. Безусловно, ему легче. Это все равно, что условному Вернблуму было бы легче адаптироваться, чем Нойштедтеру, хотя он не знает ни слова по-русски, зато знает большую группу игроков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2016 13:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 4 июня 2016, 18:51

      ну да молодых надо было наигрывать к 2018

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