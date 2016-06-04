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    Балахнин: «В матче с Португалией играла не лучшая сборная Англии»

    По словам помощника главного тренера сборной России Сергея Балахнина, игра сборной Англии в матче с Португалией (1:0) не была той, которую следует ожидать на Евро-2016.

    «Съездили мы точно не зря. К сожалению, там случилось раннее удаление у гостей и большую часть матча британцы позиционно давили. Это в целом была не лучшая сборная Англии. Можно сказать, что в обороне они были цельны, хороши, но в атаке менее продуктивны. И это отобразилось на результате – всего лишь 1:0.

    Хорошо ли англичане готовы физически? Подход индивидуальный, и каждый игрок решает свои задачи. Какую работу они проделали и как играли – это все мы знаем. По своей команде понимаем, почему не получалось. Это загруженность игроков», — сказал Балахнин.

    Напомним, что Англия является соперником сборной России по группе B на предстоящем чемпионате Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.06.2016 09:56
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