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    Гусева не взяли на Евро-2016 из-за его ненависти к игрокам «Шахтера»

    Полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев не попал в заявку сборной Украины на Евро-2016 из-за неспортивного поведения по отношению к молодым игрокам «Шахтера».

    «Физическая форма Олега тренеров вполне удовлетворяла, – говорит наш источник. – Не выдержал Фоменко того, что Гусев во время тренировок и в быту систематически подавлял своими словами и поступками молодых игроков, принадлежащих «Шахтеру». Речь о Коваленко, Петряке и Малышеве. Чтобы не было риска развалить коллектив во время чемпионата Европы, Гусева во Францию ​​решили не брать», – сообщил источник, близкий к главному тренеру сборной Михаилу Фоменко.

    Источник: UA-Футбол

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    03.06.2016 22:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +151

      VITPO 4 июня 2016, 07:44

      Эвон он какой оказался.

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 4 июня 2016, 00:33

      Нервы не выдержали видать... кто те дорогой Олежик виноват. Играть нада лучше...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 4 июня 2016, 00:31

      Комментарий удален.

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