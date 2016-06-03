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    Нойштедтер: «Могу сменить клуб прямо во время Евро-2016»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал журналистам о том, какое будущее его ждет в немецком «Шальке».

    – До какого срока рассчитано ваше соглашение с «Шальке»?

    – До 30 июня этого года.

    – Какие-то разговоры о продлении идут?

    – Знаю, что они хотели продлить контракт. Но я хочу подождать. В клубе поменялся менеджер – назначен Кристиан Хайдль из «Майнца». Видимо, появится новый тренер – говорят, придет из «Аугсбурга». С ним тоже еще ничего не подписано. Считаю, нет смысла продлевать договор, если не знаю, кто будет тренером или как будущий тренер видит меня в команде. Вдруг он скажет: «Я не хочу 28-летнего, лучше мне молодого какого-то взять». Что ж, тогда я буду смотреть на другие клубы.

    – А если скажут, что вы нужны, приоритет будет – остаться?

    – Ну, это ж надо сначала переговорить. Я уже говорил, что открыт для предложений. Я свободный агент, смотрю налево и направо, где, что и как. После стольких лет в Германии готов попробовать что-то новое. Но сейчас мои мысли о сборной.

    – Возможно такое, что вы прямо в течение чемпионата Европы с кем-то подпишете контракт?

    – Не знаю, исключать не буду. Если сейчас какой-то клуб придет и скажет либо тренер позвонит: мы тебя хотим, ты наш игрок, сразу берем тебя в команду, – то вполне можно быстро переговорить и подписать. Но долго думать, устраивать длинные встречи с какими-то клубами – нет, так я поступать не стану. Мне надо головой быть со сборной. Все остальное только мешает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 07:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 июня 2016, 02:21

      Ну это понятно было уже давно, и этим клубом конечно-же будет ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 июня 2016, 14:43

      Главное, чтоб сборную в это время не сменил.

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 3 июня 2016, 11:29

      Нормально освоится в России)

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 3 июня 2016, 10:23

      На РФПЛ намекает однозначно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      Заря 3 июня 2016, 08:40

      Паспорт гражданина РФ... Многие клубы РФПЛ теперь захотят его

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июня 2016, 08:14

      Мутко в России пристроит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      ruprext 3 июня 2016, 07:59

      ой Ромка не загадывай... если будешь за всякими нецидами "надлюдать" то и из шальке попрут

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