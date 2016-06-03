Благо близок к переходу в «Торино»

Полузащитник «Рубина» Благо может в ближайшее время стать игроком «Торино».

Сообщается, что переговоры между футболистом и итальянским клубом находятся в завершающей стадии.

Согласно информации болгарского издания Blitz, Благо в понедельник летал в Италию для переговоров, а его контракт с «Торино» будет рассчитан на два года. Футболистом интересовались и другие клубы Италии, а также команды из Китая и России.

В завершившемся сезоне Благо сыграл за «Рубин» 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с казанским клубом истекает 1 сентября.