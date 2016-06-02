Спортивный директор «Барселоны» рассказал о трансферных планах

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес поделился летними трансферными планами каталонцев.
«Совершенно точно могу сказать, что Дуглас покидает клуб.
Бартра отличный игрок, но ему необходима игровая практика. Я не хочу, чтобы он уходил, но если это случится, он все равно останется частью клуба», – сказал Фернандес.
Так же он прокомментировал возможные покупки «каталонцев».
«С первого июля Денис Суарес – игрок «Барселоны». По Маркиньосу мы не вели и не ведем переговоры ни с футболистом, ни его с клубом.
Зимой мы старались подписать Нолито, однако ничего не получилось. Мы уважаем игрока и его клуб, поэтому эту тему мы закрываем», – сказал Фернандес.
Источник: ФК «Барселона»