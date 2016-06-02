Шнейдерлин поддержал Дешама

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Морган Шнейдерлин поддержал главного тренера национальной сборной Дидье Дешама после того, как нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема обвинил его в расизме.

«Я не хочу обсуждать этот вопрос. Кто-то обвиняет Дидье в расизме, но это не так. Эти домыслы меня раздражают. У нас в команде футболисты разных культур и религий. Жаль, что приходится обсуждать этот вопрос», – сказал Шнейдерлин.

Напомним, что Морган Шнейдерлин заменил в сборной Франции травмированного Лассана Диарра.