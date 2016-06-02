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    Овчинников: «Матч с Сербией будет более показательным»

    Тренер сборной России Сергей Овчинников рассказал о состоянии команды после товарищеского матча со сборной Чехии (1:2).

    – Оцените состояние сборной на сегодняшний день.

    – Все хорошо, работаем, все находятся в хорошем игровом тонусе. Матч с Чехией – это была рабочая игра, мы предполагали, что она сложится таким образом. В этом нет ничего необычного. Поэтому сейчас команда, наверное, приступит к снижению нагрузок, и матч с Сербией будет более показательным.

    – Два вратаря провели по тайму, Акинфеев на поле не выходил. Каков план по работе вратарей в двух этих товарищеских встречах? Основной голкипер сыграет с Сербией?

    – Это к Леониду Викторовичу. Все решает главный тренер.

    – А как-то учитывалось при выборе вратарей на первый и второй таймы, что после перерыва на фоне нагрузок на вратаря, скорее всего, будет ощутимо большее давление на наши ворота?

    – Все вопросы – к Леониду Викторовичу.

    – Гильерме во втором тайме пришлось не очень сладко. В каком состоянии он сейчас находится?

    –На самом деле – в нормальном. Еще раз хочу сказать – эта игра не показательна. В плане результата она была не так важна. Гораздо важнее было оценить общий уровень функциональной готовности наших футболистов, на каком этапе мы находимся.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2016 16:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 2 июня 2016, 18:13

      еще больше позора покажите?)Просто стоять что ли будите все 90 минут?

      -2
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      Рейтинг: +80

      Devil56 2 июня 2016, 18:06

      После матча с Сербией скажет, что показателем будет выступление на Евро

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 17:41

      показательным будет с англией 11 июня)
      а уж после ... опять все вопросы к леониду викторычу)))
      а мудко скажет чувствуется класс нашей сборной..а остальное притретса)

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