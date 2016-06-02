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    Полузащитник «Ростова» может продолжить карьеру в «Црвене Звезде»

    «Црвена Звезда» в летнее трансферное окно планирует усилить состав полузащитником «Ростова» Гуелором Канга. Как утверждает сербское издание Mozzart Sport, клуб из Белграда уже сделал предложение 25-летнему хавбеку.

    Отмечается, что в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер команды Миодраг Божович, который сотрудничал с игроком сборной Габона несколько лет назад.

    Нынешний контракт Канга с «Ростовом» близок к своему завершению, поэтому он может перейти в новую команду в качестве свободного агента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 10:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +362

      sargassov 2 июня 2016, 23:01

      Црвена, это все же шаг назад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 2 июня 2016, 15:05

      Наш чемпионат посильнее будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 2 июня 2016, 13:36

      Божович собирает вокруг себя игроков из РФПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 июня 2016, 11:56

      Автор статьи что за заголовок????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 июня 2016, 10:49

      Канга Ростову нужен.

      3
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