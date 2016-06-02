Павлов: «Дзагоева в сборной России никто не сможет заменить»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал отсутствие Александра Кержакова, Алана Дзагоева и Юрия Жиркова на Евро-2016.

– Чье присутствие вас удивило в заявке команды на Евро? Например, Кержаков мог бы помочь?

– Извините, но это решение главного тренера.

– Потеря Дзагоева серьезна?

– Очень. Алан хороший футболист, лидер. Готов сыграть на разных позициях.

– Кто сможет заменить его?

– Никто.

– Насколько серьезна потеря Жиркова из-за травмы?

– Юра играет не так ярко, как раньше. Но действует добротно. Думаю, во Франции он не был бы лишним. Но тут вопрос опять к Слуцкому.