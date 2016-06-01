Прядкин: «Смотрим с оптимизмом в будущее. Тренерский штаб знает, что делает»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против команды Чехии (1:2).

«Главный тренер попробовал всех ребят, они находятся под нагрузкой. Не такая быстрая была игра, но смотрим с оптимизмом в будущее.

Понятно, это тренировочный матч, основное внимание на сборе уделялось физическим кондициям игроков. Видно было, что они были под нагрузкой.

На результат тоже надо обратить внимание, но основная цель у нас – это эффективная подготовка к Евро. Будем смотреть дальше, тренерский штаб знает, что делает», – сказал Прядкин.