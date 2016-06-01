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  • Нойштедтер: «Я следил за Нецидом, но он резко сделал шаг назад и затем вырвался вперед»

Нойштедтер: «Я следил за Нецидом, но он резко сделал шаг назад и затем вырвался вперед»

1 июня 2016, 21:51
13

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер после товарищеского матча против команды Чехии (1:2) рассказал об эпизоде с решающим голом, автором которого стал Томаш Нецид.

«Я бежал за Нецидом, следил за ним. Но потом он резко сделал шаг назад и затем вырвался вперед. Это был мой игрок. Буду работать на тренировках, чтобы не повторять таких ошибок», – сказал Нойштедтер.

Также футболист, недавно ставший гражданином России, поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную.

«Рад, что вышел на поле и провел первый матч. Плохо, что проиграли. Будем дальше работать. Надо провести следующий товарищеский матч так, чтобы остались хорошие впечатления».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Россия Чехия Нойштедтер Роман
Комментарии (13)
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Tri
1464807567
Следил он... Штирлец мля...
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chegaev88
1464807606
Клоун
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VVM1964
1464808130
«Я бежал за Нецидом, следил за ним. Но потом он резко сделал шаг назад и затем вырвался вперед " И НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ - ВОТ СВОЛОЧЬ !
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Freyk
1464808696
А вам лишь бы обосрать... Человек старается, играет как может. Если будут защитники лучше, их поставят в состав (а если не поставят, то тут уже к Слуцкому претензии, а не к Нойштедтеру).
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Жентус
1464809348
Состав экспериментальный, сборная под нагрузками. Выводы будем делать после Евро
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Пчела 672
1464810505
Давайте, парни, набирайте форму, лучше сейчас подготовится и потом выдать результат, чем наоборот! Удачи!
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Doctor Klyde
1464815086
Новосельцев не тянет уровень, зато это чудо показало, как надо отбиваться. Молодец Леня, лучших набрал.
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ruprext
1464843649
ух сколько диванных критиков набежало )))
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Lb40
1464860467
Да обе шайбы Смольников привёз. Если ты фланговый игрок,какого рожна соперник на фланге получает мяч и пасует в центр? Во втором моменте даже ножку лень поднять,чтоб попытаться навес прервать...
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Lb40
1464860526
Нойштедтер честно признался:Их бин блейбе...
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