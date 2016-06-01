Нойштедтер: «Я следил за Нецидом, но он резко сделал шаг назад и затем вырвался вперед»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер после товарищеского матча против команды Чехии (1:2) рассказал об эпизоде с решающим голом, автором которого стал Томаш Нецид.

«Я бежал за Нецидом, следил за ним. Но потом он резко сделал шаг назад и затем вырвался вперед. Это был мой игрок. Буду работать на тренировках, чтобы не повторять таких ошибок», – сказал Нойштедтер.

Также футболист, недавно ставший гражданином России, поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную.

«Рад, что вышел на поле и провел первый матч. Плохо, что проиграли. Будем дальше работать. Надо провести следующий товарищеский матч так, чтобы остались хорошие впечатления».