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    Врба: «Во втором тайме мы были быстрее при переходе из обороны в атаку»

    Главный тренер сборной Чехии Павел Врба прокомментировал победу свой команды в товарищеском матче против России (2:1). На чемпионате Европы чехы сыграют в одной группе Турцией, Хорватией и Испанией.

    «Я не говорил, что через Россию будем готовиться именно к Хорватии и Турции. Но они похожи задачами – выйти из группы. Так что это был хороший тест.

    Первый тайм проиграли по подборам, что очень важно сегодня. Мы выиграли во многом потому, что во втором тайме были быстрее при переходе из обороны в атаку», – сказал Врба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2016 21:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 1 июня 2016, 22:02

      Да вы просто сильнее наших якорей.

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