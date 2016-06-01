Гендиректор «Зенита»: «Важным фактором при выборе Луческу сыграло его умение раскрывать таланты и работать с молодежью»

В чемпионате зенит в этом сезоне результат хороший не покажет,т.к. лимит не позволит Луческу выстроить хороший состав,но а Европе команда может дать результат не плохой
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал назначение румынского специалиста Мирчи Луческу на пост главного тренера сине-бело-голубых.
«Важным фактором в выборе главным тренером Луческу является его большой опыт в части поиска и раскрытии таланта, умение работать с воспитанниками академии, поэтому на первый и на второй сборы он уже возьмет достаточное количество молодых игроков», – отметил Митрофанов.