Гендиректор «Зенита»: «Важным фактором при выборе Луческу сыграло его умение раскрывать таланты и работать с молодежью»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал назначение румынского специалиста Мирчи Луческу на пост главного тренера сине-бело-голубых.

«Важным фактором в выборе главным тренером Луческу является его большой опыт в части поиска и раскрытии таланта, умение работать с воспитанниками академии, поэтому на первый и на второй сборы он уже возьмет достаточное количество молодых игроков», – отметил Митрофанов.