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    Гендиректор «Зенита»: «Важным фактором при выборе Луческу сыграло его умение раскрывать таланты и работать с молодежью»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал назначение румынского специалиста Мирчи Луческу на пост главного тренера сине-бело-голубых.

    «Важным фактором в выборе главным тренером Луческу является его большой опыт в части поиска и раскрытии таланта, умение работать с воспитанниками академии, поэтому на первый и на второй сборы он уже возьмет достаточное количество молодых игроков», – отметил Митрофанов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2016 16:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 2 июня 2016, 21:35

      В чемпионате зенит в этом сезоне результат хороший не покажет,т.к. лимит не позволит Луческу выстроить хороший состав,но а Европе команда может дать результат не плохой

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 1 июня 2016, 18:44

      Не та зарплата для работы на 2-х направлениях.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 1 июня 2016, 17:58

      вот оно че))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июня 2016, 17:46

      Тайсон Марлос и тд и тп молодежь? митрофанушка кому ты впариваешь а если всех за дураков держишь тогда ответь что может сделать тренер когда у него всего два года и от него требуется результат в Шахтаре он проработал 12 лет и кого он открыл только несколько бразильцев и то путем стольких проб и ошибок

      2
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 1 июня 2016, 17:24

      Важным фактором в выборе Луческу Зенита было то, что у вас бабла не меренно. А результатов никаких не ждите- староват он. Позовите лучше Газзая... или Стаса Черчесова.

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 1 июня 2016, 16:29

      Дай бог что бы не пустые слова.

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