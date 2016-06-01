Моуринью: «Уровень Премьер-лиги заметно повысится»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не собирается зацикливаться в предстоящем сезоне на противостоянии только лишь с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«По своему опыту могу сказать, что нельзя быть наивным. Я два года работал в Испании, где чемпионом становился либо я, либо он. Поэтому там в этом индивидуальном соперничестве был какой-то смысл. Но в Англии такое невозможно: если будем зацикливаться друг на друге, сводить все к противостоянию «МЮ» с «Сити», то чемпионом может стать кто-то третий.

Я могу точно сказать, что уровень Премьер-лиги повысится после прихода новых игроков и тренеров. Четыре разных чемпиона за четыре года – это показатель того, насколько турнир стал более соревновательным, в том числе благодаря распределению доходов от телеправ. При этом, в других чемпионатах гранды всегда остаются грандами», – сказал Моуринью.

Напомним, в Испании Моуринью тренировал «Реал», а Гвардиола работал в «Барселоне».