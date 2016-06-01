Ярцев: «Точечная селекция в «Спартаке» превратилась в одну большую грязную кляксу»

Экс-тренер сборной России Георгий Ярцев прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Аленичев продолжит работу в «Спаратке».

«Я очень рад, что Аленичев остался. При нем команда вышла в Лигу Европы. Я не знаю, что он говорил на совете директоров клуба, но я точно знаю о необходимости пертурбации состава команды. Мы часто говорим о точечной селекции, но эта точечная селекция в «Спартаке» превратилась в одну большую грязную кляксу.



Есть игроки, которые не только не в состоянии добиться больших результатов, но и просто не достойны играть в основном составе московского клуба. Говорят, что Аленичев мягкий, но пришло время проявить свой характер, который у него есть, его неуступчивость. Мы будем играть в Европе, а значит нужна серьезная селекционная работа», – заявил Ярцев.