Перес обсудит с Зиданом трансферы Погба и Де Хеа

Президент «Реала» Флорентино Перес высказал свое мнение о возможных трансферах полузащитника «Ювентуса» Поля Погба и голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

«Погба – фантастический футболист, но у нас есть шесть хороших полузащитников. Мне нравится игра француза, но сложно вести переговоры без точной цены. Если бы его выставили на трансфер, то мы бы начали переговоры.

Де Хеа? Такие вопросы я не могу решать сам. Я не уверен в том, что в одной команде нужны два высококлассных вратаря.

В любом случае, о всех трансферах я буду разговаривать с Зиданом», – заявил Перес.