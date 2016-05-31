Ройс не сыграет на Евро-2016

Хавбек дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс не попал в состав национальной команды на чемпионат Европы во Франции. Как сообщил наставник Бундестима Йоахим Лев, игрок не сможет помочь немцам на Евро-2016 из-за травмы. Напомним, что по аналогичной причине Ройс не принимал участия в чемпионате мира 2014-го года. Таким образом, полузащитник вынужден пропустить второй крупный международный турнир подряд.

Помимо Ройса, Лев не включил в окончательную заявку защитника Себастьян Руди («Хоффенхайм»), а также полузащитников Карима Беллараби и Юлиана Брандта (оба – «Байер»).