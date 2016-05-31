Кисляк: «Через два дня станет известно, останусь в «Рубине» или нет»

Хавбек «Рубина» Сергей Кисляк пока точно не знает о том, останется ли он в казанском клубе. Напомним, что контракт футболиста истекает грядущим летом.

«Рано или поздно нужно искать какие-то варианты. Буквально через два дня станет известно, останусь в «Рубине» или нет. Пришел новый тренер, должен дать ответ, пока ждем. Сейчас время очень нервное, нет определeнности, агент предлагает другие варианты.

Гендиректор подходил ко мне ранее с этим вопросом, я выразил желание остаться в Казани, но дальше разговора не последовало. Из иных вариантов – Турция. Громких команд нет», – приводит слова Кисляка by.tribuna.com.

В минувшем сезоне Кисляк сыграл в составе «Рубина» 23 матча, в которых отметился одним голом.