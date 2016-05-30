Шатов: «Настолько объединенной сборной России я не видел ни разу за три года»

Полузащитник сборной России Олег Шатов поделился своими ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против сборных Чехии (1 июня) и Сербии (5 июня), а также отметил хорошую атмосферу внутри команды.

«Эти две игры являются хорошей подготовкой к Евро, и думаю, их результат не столь важен, как составляющие игры, наработка каких-то связей, отработка стандартных положений. Мы проделали большой объем работы – как беговой, так и с мячом, сегодня уже нагрузки полегче. Все тренировались хорошо, с улыбкой на лице, выполняли полностью требования тренера, так что, думаю, это перерастет в качество.

В команде царит хорошая атмосфера, все общаемся друг с другом, все шутим, проводим свободное время вместе. Такого объединения в сборной я не видел ни разу за три года, и это заставляет нас двигаться вперед. Думаю, мы будем биться не только за сборную России, за флаг, за нашу честь, но и друг за друга», – заявил Шатов.