Шатов: «По традиции сборной Нойштедтер должен будет проставиться»

Полузащитник сборной России Олег Шатов прокомментировал получение российского паспорта хавбеком «Шальке-04» Романом Нойштедтером.

«В сборной России есть традиция, Нойштедтер должен показать свой паспорт и, какая цифра окажется последней, столько литров напитка он должен будет поставить команде. Но, в данном случае, речь идет об апельсиновом соке, потому что другие напитки нам употреблять запрещено. Поддерживаем Романа, пытаемся помочь ему всеми силами акклиматизироваться и почувствовать себя своим в сборной России», – рассказал Шатов.