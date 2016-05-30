Семак: «Сейчас о Нойштедтере могу сказать лишь то, что он хороший футболист и замечательный парень»

Тренер сборной России Сергей Семак поделился своим мнением о полузащитнике «Шальке-04» Романе Нойштедтере, впервые вызванном в расположение национальной команды.

«На данный момент могу сказать, что это хороший футболист и замечательный парень. Конечно, не так просто влиться в новый коллектив, где практически никого не знаешь, но думаю, он быстро найдет общий язык с ребятами, и все будет замечательно в плане общения и игровых моментов. Будут занятия теоретические, с помощью которых он сможет лучше понять те требования, которые предъявляет главный тренер», – отметил Семак.