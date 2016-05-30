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  • Акинфеев: «После ошибки в игре с Кореей на ЧМ первый месяц из дому старался вообще не выходить»

Акинфеев: «После ошибки в игре с Кореей на ЧМ первый месяц из дому старался вообще не выходить»

30 мая 2016, 12:26
27

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о том, как борется с критикой в свой адрес.

— Привыкли ли вы уже к тому, что если спасли команду – объявляетесь героем, но стоит пропустить – сразу становитесь изгоем и главным объектом для критики?

— Для начала «герой» — это слишком громкое слово для футбола. По сути же: с годами приходит понимание, что ко всем подобным оценкам надо относиться с максимальным спокойствием. Не скрою, в начале карьеры я внимательно изучал все, что обо мне писали и говорили. Сейчас же научился не обращать внимания – ни на похвалы, ни на ругань.

— Ладно, на похвалы. Но можно ли беззаботно воспринимать жесткую критику? Что, в частности помогло вам пережить последствия ошибки на бразильском чемпионате мира, когда пнуть Акинфеева стало модным трендом?

— У нас, к сожалению, такое общество, что критика востребована лучше всего. Ладно еще, когда она действительно по делу, но даже в безобидной ситуации стараются найти, как пройтись по человеку. И я сейчас не только о футболе – о жизни вообще.

Что же касается чемпионата мира, то я отлично понимал, какой будет реакция на мою ошибку в игре с Кореей. И на вылет нашей команды в целом. Первый месяц из дому старался лишний раз вообще не выходить, а СМИ просто не открывал.

В подобной ситуации есть только один рецепт: ждать, пока волна схлынет и своей работой стараться доказать, что ты еще на что-то годен. Прежде всего – самому себе, а потом уже – всем остальным. Только так можно выправить ситуацию.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия ЦСКА Южная Корея Акинфеев Игорь
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kykyi
1464601068
Потом привык и нормалек.
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алекс88
1464601447
За косяки надо отвечать
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Pro100Kid
1464604178
В июле 2016 Игорь из дома выходить не будет)
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Мохнатый
1464605631
А после ошибки с Алжиром?
Ответить
Serjoga
1464606079
Бразилия-это БЕЗОБИДНАЯ ситуация? Игорёк! Ты не в то время живешь, и тебе повезло! Спроси Филимонова, что с ним сделали за ошибку в матче с Украиной! А в тебя все еще верят и доверяют! Со стыда пора сгореть и к воротам близко не подходить! А он ПЕРВЫЙ ВРАТАРЬ СБОРНОЙ РОССИИ! Парадокс!
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iuda
1464606280
Пора, в волейбольную сборную. Была же грубая ошибка в финале кубка после простенького ударчика Юсупова
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ivanthebest
1464606916
Что-то он про рекорд ЛЧ забыл упомянуть...) Как с этим дела обстоят?) P.S. Кони минусуйте) Я готов!))
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LOKOfanatik19
1464615076
Не думаю, что он номер 1 в России, Лодыгин подавно... Минусуйте, посмотрим сколько наберу за правду
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bringing
1464616341
Давно пора сменить в Сборной Голкипера. Акинфеев далеко не №1 . Сборная не его уровень.
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sour12
1464616968
тогда проиграли крупно и этот нелепый мяч уже ничего не решал т.к. счёт был крупный....тут не из за чего переживать. а вот когда вратарь пропускает гол с 30+ метров нанесённый без особого замаха т.е. удар был не сильным и к тому же ему мешал хави гарсия или витсель непомню ...на 70 минуте и счёт становится 1-1 и выход в следующий этап уже не возможен из за детской ошибки кипера.... пишу это не к тому что бы очернить русского ноера которому все зашиворот накидали уже много....а к тому что Акинфеев в отличае от многих хороших киперов рпл в решающий момент в важном матче выручает и это никто не помнит...помнят только ничего не решающие ошибки....а то где он выручил в матче за выход в ту или иную стадию турнира этого не запоминают.
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