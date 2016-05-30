Акинфеев: «После ошибки в игре с Кореей на ЧМ первый месяц из дому старался вообще не выходить»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал о том, как борется с критикой в свой адрес.

— Привыкли ли вы уже к тому, что если спасли команду – объявляетесь героем, но стоит пропустить – сразу становитесь изгоем и главным объектом для критики?

— Для начала «герой» — это слишком громкое слово для футбола. По сути же: с годами приходит понимание, что ко всем подобным оценкам надо относиться с максимальным спокойствием. Не скрою, в начале карьеры я внимательно изучал все, что обо мне писали и говорили. Сейчас же научился не обращать внимания – ни на похвалы, ни на ругань.

— Ладно, на похвалы. Но можно ли беззаботно воспринимать жесткую критику? Что, в частности помогло вам пережить последствия ошибки на бразильском чемпионате мира, когда пнуть Акинфеева стало модным трендом?

— У нас, к сожалению, такое общество, что критика востребована лучше всего. Ладно еще, когда она действительно по делу, но даже в безобидной ситуации стараются найти, как пройтись по человеку. И я сейчас не только о футболе – о жизни вообще.

Что же касается чемпионата мира, то я отлично понимал, какой будет реакция на мою ошибку в игре с Кореей. И на вылет нашей команды в целом. Первый месяц из дому старался лишний раз вообще не выходить, а СМИ просто не открывал.

В подобной ситуации есть только один рецепт: ждать, пока волна схлынет и своей работой стараться доказать, что ты еще на что-то годен. Прежде всего – самому себе, а потом уже – всем остальным. Только так можно выправить ситуацию.