Верратти: «Заменить Ибрагимовича могут Роналду, Месси или Неймар»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти прокомментировал уход из парижского клуба Златана Ибрагимовича.

«Это незаменимый футболист. В мире есть всего несколько человек, которые сильнее его, так что нам придется пригласить Роналду, Месси или Неймара, чтобы заменить его», – сказал Верратти.

Также футболист рассказал о том, какие чувства он испытал, когда узнал, что пропустит Евро.

«Чемпионат Европы был моей целью, я был частью великой команды, они верили в меня, и я чувствовал свою важность.

Мне было очень плохо, когда я узнал, что пропущу турнир из-за травмы, но таков футбол».